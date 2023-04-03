Без штанов не останемся. Аналитики рассказали, какие российские ретейлеры пришли на смену ушедшим модным брендам

В крупных торговых центрах Петербурга за три месяца 2023 года было открыто более 40 новых магазинов и заведений общественного питания, что на 25 % больше, чем в первом квартале 2022 года. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Nikoliers. Еще почти три десятка торговых точек готовятся к открытию в ближайшее время.

Половина новых открытий пришлась на fashion-сегмент. Помещения, которые освободили иностранные бренды, начали занимать российские ретейлеры. Так, в ТРЦ «Галерея» открылись торговые точки брендов одежды Anna Pekun и 2Mood, в «Сити Молле» — магазины Mustang и Lichi, в «Европолисе» заработал фирменный салон Sarto Reale, в «Охта Молле» — магазин ростовской компании Elis Fashion Rus, а в аутлет-центре Fashion House теперь представлены бренды Giovanni Botticelli, Bogatto и Jeans Dean.



Волгоградский Noun занял помещение на втором этаже ТРК «Европолис», в котором раньше располагался магазин Monki шведской компании H&M Group. Другие два помещения этого ретейлера в «Европолисе» арендовали Befree и Sela. В ТРК «Сити Молл» на месте H&M готовится к открытию «Снежная королева», на втором этаже в «Галерее» начнет работу Befree.

В ТРК «Мега Дыбенко» на месте Uniqlo будет работать Sela, а в ТРЦ «Охта Молл» — еще одна торговая точка сети «Снежная королева».

В ТРЦ «Жемчужная плаза» вместо Adidas открылся фирменный салон мебели Ormatek, а в «Европолисе» на площади, которую ранее занимал Deichmann, скоро примет посетителей Finn Flare.

