Смольный реорганизует ведомство, ответственное за управление городским имуществом

Власти Петербурга вычеркнули ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК) из списка подведомственных учреждений комитета имущественных отношений, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы 3 апреля.



Как говорится в документе, эта процедура является частью реорганизации. В феврале ведомство упразднили и присоединили к другому подведу КИО — «Городскому управлению инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» (ГБУ «ГУИОН»).



О планах объединения ведомств стало известно осенью прошлого года. ГБУ «АРИК» готовило к введению в оборот принадлежащие городу памятники культуры. В его ведении находился, в частности, Апраксин двор. К задачам, которые выполняет ГУИОН, присоединилось заключение от имени Петербурга договоров о передаче госимущества — объектов культурного наследия — в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование.

