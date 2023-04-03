    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, с-в

    769мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.32eur84.11
    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали

    Смольный реорганизует ведомство, ответственное за управление городским имуществом

    1387
    2 комментария

    Власти Петербурга вычеркнули ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК) из списка подведомственных учреждений комитета имущественных отношений, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы 3 апреля.

    Как говорится в документе, эта процедура является частью реорганизации. В феврале ведомство упразднили и присоединили к другому подведу КИО — «Городскому управлению инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» (ГБУ «ГУИОН»).

    О планах объединения ведомств стало известно осенью прошлого года. ГБУ «АРИК» готовило к введению в оборот принадлежащие городу памятники культуры. В его ведении находился, в частности, Апраксин двор. К задачам, которые выполняет ГУИОН, присоединилось заключение от имени Петербурга договоров о передаче госимущества — объектов культурного наследия — в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СмольныйГосударственное имуществоРеорганизация
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close