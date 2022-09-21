Смольный планирует присоединить ГУИОН к агентству по развитию имущественного комплекса Петербурга

Власти Петербурга планируют реорганизовать ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» (ГУИОН) — присоединить к нему «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК). Соответствующий проект постановления правительства 21 сентября был представлен на антикоррупционную экспертизу.



«Реорганизовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» (далее — ГБУ «ГУИОН») путем присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (далее — ГБУ «АРИК»)», — говорится в тексте проекта документа.

