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    Смольный планирует присоединить ГУИОН к агентству по развитию имущественного комплекса Петербурга

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    Власти Петербурга планируют реорганизовать ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» (ГУИОН) — присоединить к нему «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК). Соответствующий проект постановления правительства 21 сентября был представлен на антикоррупционную экспертизу.

    «Реорганизовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» (далее — ГБУ «ГУИОН») путем присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (далее — ГБУ «АРИК»)», — говорится в тексте проекта документа.

    К задачам, которые выполняет ГУИОН, присоединится заключение от имени Петербурга договоров о передаче госимущества — объектов культурного наследия — в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование.

    После утверждения постановления чиновникам предстоит в течение 3 месяцев провести инвентаризацию имущества и обязательств ГБУ «ГУИОН» и ГБУ «АРИК», затем аналогичный срок отводится непосредственно на реорганизацию.

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