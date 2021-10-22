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Смольный зовет в Апраксин двор новых арендаторов

Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга (АРИК) начало подготовку к передаче в аренду городских зданий и помещений Апраксина двора. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

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Ранее КИО по требованию ФАС был вынужден расторгнуть договор с АО «Апраксин двор», которое управляло принадлежащими городу площадями рынка. После этого комитет издал распоряжение о закреплении за АРИК 119 объектов нежилого фонда в Апраксином дворе на праве оперативного управления. При смене управляющей организации договоры с арендаторами были расторгнуты.

«В настоящее время осуществляется государственная регистрация права оперативного управления, по 20% передаваемых площадей она уже завершена», — отметили в ведомстве.

После оформления всех необходимых документов агентство объявит торги на право аренды городских помещений Апраксина двора. Принять участие в аукционах смогут как нынешние арендаторы, так и иные лица.

Апраксин двор с Мариинским рынком (бывшим Щукиным двором) признан объектом культурного наследия регионального значения в 1993 году.

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Комментарии (1)

angel of death
готов взять в аренду целое здание - предлагаю 1 рубль =) или для вас рубль - это не деньги? =)
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