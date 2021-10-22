Смольный зовет в Апраксин двор новых арендаторов

Ранее КИО по требованию ФАС был вынужден расторгнуть договор с АО «Апраксин двор», которое управляло принадлежащими городу площадями рынка. После этого комитет издал распоряжение о закреплении за АРИК 119 объектов нежилого фонда в Апраксином дворе на праве оперативного управления. При смене управляющей организации договоры с арендаторами были расторгнуты.



«В настоящее время осуществляется государственная регистрация права оперативного управления, по 20% передаваемых площадей она уже завершена», — отметили в ведомстве.

