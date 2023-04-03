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    Дарью Трепову задержали

    ДТП в Ленобласти, где погиб младенец, стало уголовным делом

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    2 комментария
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    По факту смертельной аварии, произошедшей вечером 1 апреля в Ломоносовском районе Ленобласти, возбудили уголовное дело. В аварии погибла семимесячная девочка, еще один ребенок и четверо взрослых пострадали.

    ДТП случилось в 18:20 субботы на 13-м километре дороги «Анташи — Ропша — Красное Село». 58-летний пенсионер из Мурманской области, следуя на своем Mitsubishi Delica со стороны деревни Глядино в направлении Сокули, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Kaptur под управлением 40-летнего жителя Калужской области, стало известно «Фонтанке» 3 апреля.

    В результате аварии в «Рено» погибла 7-месячная девочка. В ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти сообщают, что в момент столкновения она была на руках у матери. Тяжело пострадали еще двое пассажиров «Каптюра» — 5-летний мальчик и женщина 39 лет — и 64-летняя пассажирка «Митсубиши». Оба водителя получили травмы средней степени тяжести.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Водитель Mitsubishi за 2022–2023 годы 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: 9 раз за превышение скорости и один за проезд на красный.

    Фото: ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО

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    Комментарии 2

    Гость03 Апр 2023 в 12:11
    На руках у матери?
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