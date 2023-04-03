ДТП в Ленобласти, где погиб младенец, стало уголовным делом

По факту смертельной аварии, произошедшей вечером 1 апреля в Ломоносовском районе Ленобласти, возбудили уголовное дело. В аварии погибла семимесячная девочка, еще один ребенок и четверо взрослых пострадали.

ДТП случилось в 18:20 субботы на 13-м километре дороги «Анташи — Ропша — Красное Село». 58-летний пенсионер из Мурманской области, следуя на своем Mitsubishi Delica со стороны деревни Глядино в направлении Сокули, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Kaptur под управлением 40-летнего жителя Калужской области, стало известно «Фонтанке» 3 апреля.