    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, сев

    764мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.32eur84.11

    Восьмимесячная девочка погибла в ДТП в Ленобласти. Пострадали пятеро

    3710
    3 комментария

    Страшная авария произошла у поселка Оржицы в Ломоносовском районе Ленобласти. В лобовом ДТП погибла маленькая девочка, травмы получил еще один ребенок и четверо взрослых.

    Столкновение Mitsubishi Delica и Ranault произошло накануне на дороге Анташи — Ропша — Красное Село, сообщает 2 апреля 47news. Находившийся за рулем Mitsubishi 58-летний житель Мурманской области не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

    В Renault погибла восьмимесячная девочка. Серьезные травмы получил пятилетний мальчик и находившаяся за рулем женщина 39 лет. Во второй машине ранены водитель и пассажирка. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель Mitsubishi за последний год наездил на десяток нарушений ПДД. В основном превышение скорости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close