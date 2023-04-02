Восьмимесячная девочка погибла в ДТП в Ленобласти. Пострадали пятеро

Страшная авария произошла у поселка Оржицы в Ломоносовском районе Ленобласти. В лобовом ДТП погибла маленькая девочка, травмы получил еще один ребенок и четверо взрослых.



Столкновение Mitsubishi Delica и Ranault произошло накануне на дороге Анташи — Ропша — Красное Село, сообщает 2 апреля 47news. Находившийся за рулем Mitsubishi 58-летний житель Мурманской области не справился с управлением и выехал на встречную полосу.