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    Земля дрожит. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Байкале, а в Новой Гвинее — «уничтожающее сейсмособытие»

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    Сильное землетрясение произошло 3 апреля в Иркутской области. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы, магнитуда землетрясения составила 5,6, сообщает IRCITY.

    Сейсмособытие, по информации областного ГУ МЧС, зафиксировано в 15:04 по местному времени. Эпицентр — посреди озера Байкал, в 20 километрах от села Еланцы. В эпицентре интенсивность толчков составила 6,4 балла, магнитуда — 4,7. В Иркутске ощущались толчки в 3–4 балла.

    В марте сейсмологи рассказали, что Байкальская рифтовая зона возвращается к сейсмической стабильности, когда в месяц фиксируется 700–800 подземных толчков. До этого был период повышенной сейсмической активности (несколько тысяч землетрясений в месяц).

    Сегодня же сильное землетрясение произошло на Камчатке — магнитудой 6,9. Некоторые дома получили повреждения, тряслась мебель, дребезжали стёкла, люди выскочили на улицу. Затем было ещё пять более слабых толчков.

    Ещё одно мощное землетрясение зафиксировано в ночь на 3 апреля в северо-восточной части острова Новая Гвинея на территории Папуа — Новой Гвинеи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Магнитуда составила 7,3, по интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «уничтожающее». По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 62,6 км.

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