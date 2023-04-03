Земля дрожит. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Байкале, а в Новой Гвинее — «уничтожающее сейсмособытие»

Сильное землетрясение произошло 3 апреля в Иркутской области. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы, магнитуда землетрясения составила 5,6, сообщает IRCITY.



Сейсмособытие, по информации областного ГУ МЧС, зафиксировано в 15:04 по местному времени. Эпицентр — посреди озера Байкал, в 20 километрах от села Еланцы. В эпицентре интенсивность толчков составила 6,4 балла, магнитуда — 4,7. В Иркутске ощущались толчки в 3–4 балла.



В марте сейсмологи рассказали, что Байкальская рифтовая зона возвращается к сейсмической стабильности, когда в месяц фиксируется 700–800 подземных толчков. До этого был период повышенной сейсмической активности (несколько тысяч землетрясений в месяц).

