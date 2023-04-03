Сильное землетрясение на Камчатке, люди в панике

Сильное землетрясение произошло на Камчатке 3 апреля. Возможны повреждения зданий. Информации о пострадавших нет. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют дома в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе.

Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю, по данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие зафиксировано в 15:06 по местному времени. Магнитуда подземного толчка составила 6,9. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 100 километров. Угрозы цунами нет.



«Оперативными группами производится осмотр социально значимых объектов и зданий. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами», — отмечается в сообщении МЧС.



Видео из канала Amurlife NEWS в YouTube

В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и в Елизовском муниципальном районе ощущались подземные толчки силой до 5–6 баллов. Как пишет ИА «Кам 24», в Петропавловске тряслись здания, в домах раскачивалась мебель, гремела и падала посуда, в магазинах с полок попадали товары. После второго толчка, более сильного, тряска продолжалась около 40 секунд. По словам местных жителей, в некоторых домах появились трещины. Это землетрясение оказалось одним из самых сильных на Камчатке за последние десятилетия, отмечает издание.

