Сильное землетрясение на Камчатке, люди в панике

Сильное землетрясение произошло на Камчатке 3 апреля. Возможны повреждения зданий. Информации о пострадавших нет. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют дома в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе.
Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю, по данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие зафиксировано в 15:06 по местному времени. Магнитуда подземного толчка составила 6,9. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 100 километров. Угрозы цунами нет.
«Оперативными группами производится осмотр социально значимых объектов и зданий. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами», — отмечается в сообщении МЧС.
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В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и в Елизовском муниципальном районе ощущались подземные толчки силой до
«Коммерсантъ» пишет, что люди выбегали из домов. Повреждения заметили в ряде офисных центров и в педагогическом колледже.
По данным администрации края, в результате землетрясения на Мутновской