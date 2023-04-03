    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, с-в

    769мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd77.32eur84.11

    Сильное землетрясение на Камчатке, люди в панике

    12144
    1 комментарий

    Сильное землетрясение произошло на Камчатке 3 апреля. Возможны повреждения зданий. Информации о пострадавших нет. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют дома в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе.

    Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю, по данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие зафиксировано в 15:06 по местному времени. Магнитуда подземного толчка составила 6,9. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 100 километров. Угрозы цунами нет.

    «Оперативными группами производится осмотр социально значимых объектов и зданий. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами», — отмечается в сообщении МЧС.

    Видео из канала Amurlife NEWS в YouTube

    В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и в Елизовском муниципальном районе ощущались подземные толчки силой до 5–6 баллов. Как пишет ИА «Кам 24», в Петропавловске тряслись здания, в домах раскачивалась мебель, гремела и падала посуда, в магазинах с полок попадали товары. После второго толчка, более сильного, тряска продолжалась около 40 секунд. По словам местных жителей, в некоторых домах появились трещины. Это землетрясение оказалось одним из самых сильных на Камчатке за последние десятилетия, отмечает издание.

    «Коммерсантъ» пишет, что люди выбегали из домов. Повреждения заметили в ряде офисных центров и в педагогическом колледже.

    По данным администрации края, в результате землетрясения на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился турбогенератор № 2 и возник дефицит мощности в размере 12 мегаватт. Без электричества остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского. На каскаде Толмачевских станций введено дополнительное оборудование для ликвидации дефицита мощности, это позволило восстановить электроснабжение в Петропавловске-Камчатском.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗемлетрясениеКамчаткаКамчатский край
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close