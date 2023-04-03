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    На Камчатке — целая серия сильных землетрясений

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    После первого сильного толчка на Камчатке 3 апреля произошла целая серия землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геофизическую службу края.

    Новых толчков пять, их магнитуда составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Все они произошли в акватории Тихого океана, примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского — в том же районе, где было землетрясение магнитудой 6,9.

    «Фонтанка» писала, что в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и в Елизовском муниципальном районе ощущались подземные толчки силой до 5–6 баллов. Местные жители выбежали из домов. В зданиях тряслись стены, качалась мебель, в магазинах товары посыпались с полок. На Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился турбогенератор № 2, и возник дефицит мощности.

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    ЗемлетрясениеКамчаткаКамчатский край
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