На Камчатке — целая серия сильных землетрясений

После первого сильного толчка на Камчатке 3 апреля произошла целая серия землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геофизическую службу края.
Новых толчков пять, их магнитуда составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Все они произошли в акватории Тихого океана, примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского — в том же районе, где было землетрясение магнитудой 6,9.
«Фонтанка» писала, что в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и в Елизовском муниципальном районе ощущались подземные толчки силой до 5–6 баллов. Местные жители выбежали из домов. В зданиях тряслись стены, качалась мебель, в магазинах товары посыпались с полок. На Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился турбогенератор