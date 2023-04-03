На Камчатке — целая серия сильных землетрясений

После первого сильного толчка на Камчатке 3 апреля произошла целая серия землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геофизическую службу края.



Новых толчков пять, их магнитуда составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Все они произошли в акватории Тихого океана, примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского — в том же районе, где было землетрясение магнитудой 6,9.

