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    В Мелитополе взорван автомобиль вместе с главой района

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    Автомобиль взорвался в Мелитополе утром 3 апреля.

    Как сообщает городская администрация в своём телеграм-канале, инцидент произошёл на улице Богдана Хмельницкого. По предварительным данным экстренных служб, при взрыве пострадал один человек.

    По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, тяжело ранен глава Акимовского района Максим Зубарев, находившийся в машине.

    «У него множественные ранение и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра», — пишет Рогов.

    На месте ЧП работают экстренные службы.

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