Автомобиль взорвался в Мелитополе утром 3 апреля.



Как сообщает городская администрация в своём телеграм-канале, инцидент произошёл на улице Богдана Хмельницкого. По предварительным данным экстренных служб, при взрыве пострадал один человек.



По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, тяжело ранен глава Акимовского района Максим Зубарев, находившийся в машине.

«У него множественные ранение и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра», — пишет Рогов.