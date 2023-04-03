Санна Марин больше не премьер? На выборах в Финляндии побеждает оппозиция

В результате парламентских выборов в Финляндии, по предварительной информации, победу одерживают консерваторы. Социал-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром Санной Марин, пусть и с минимальным отрывом, но проигрывает. Об этом сообщают финские СМИ.



На данный момент подсчитана примерно четверть голосов. В результате Национальная коалиция Петтери Орпо набрала 20,9% голосов, ультраправая партия «Финны» – 20,4%. У социал-демократов – 19,6%.

Отмечается, что Санна Марин уже признала поражение. Однако, окончательные итоги голосования станут известны лишь через несколько дней – 5 апреля. При этом, если результат изменится незначительно, ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать правительство. Им придется создать коалицию.