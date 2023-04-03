Санна Марин больше не премьер? На выборах в Финляндии побеждает оппозиция

В результате парламентских выборов в Финляндии, по предварительной информации, победу одерживают консерваторы. Социал-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром Санной Марин, пусть и с минимальным отрывом, но проигрывает. Об этом сообщают финские СМИ.
На данный момент подсчитана примерно четверть голосов. В результате Национальная коалиция Петтери Орпо набрала 20,9% голосов, ультраправая партия «Финны» – 20,4%. У социал-демократов – 19,6%.
Отмечается, что Санна Марин уже признала поражение. Однако, окончательные итоги голосования станут известны лишь через несколько дней – 5 апреля. При этом, если результат изменится незначительно, ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать правительство. Им придется создать коалицию.
Четыре года назад Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире.
Санне Марин 37 лет. Личный рейтинг премьера, по данным финских СМИ, остается довольно высок. Правда, репутацию подпортило видео вечеринки из ночного клуба, на которой женщина активно веселилась с друзьями. После Марин пришлось сдавать тест на наркотики. Одним из инициаторов сдачи анализа стал политический оппонент и лидер оппозиционной партии «Истинные финны» Риикки Пурра.
И, если Орпо в свое время заявил, что готов к переговорам со всеми париями ради большинства в 200-местном парламенте Финляндии, то Марин отмечала, что готова к переговорам с Орпо, но не с «Финнами». Для формирования правительства нужно, чтобы у коалиции было более 100 мест в парламенте.