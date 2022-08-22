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    Все чисто. Стали известны результаты теста финского премьера на наркотики

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    Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин после видео с вечеринки, показал отрицательный результат. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе кабмина.

    «Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков», — сказано в сообщении.

    При этом отмечается, что Марин оплатила расходы на тест из личных средств.

    Санна Марин была вынуждена сдать тест на наркотики по требованию ряда финских политиков, в том числе лидера оппозиционной партии «Истинные финны» Риикки Пурры. Поводом стала публикация видео с вечеринки, на котором премьер активно танцует в компании друзей на вечеринке, а на одной из записей якобы было произнесено слово, которое может обозначать наркотики. По словам политика, она пила легкий алкоголь, танцевала, пела и веселилась, но наркотиков не употребляла, в чем ее заподозрили некоторые пользователи.

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