Финский премьер проверилась на наркотики после видео с вечеринки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что сдала тест на наркотики. Результат придет примерно через неделю, и о нем сообщат журналистам.



«В последние дни прозвучали довольно серьезные обвинения в том, что я употребляла наркотики. Я нахожу эти обвинения очень серьезными. Хотя я считаю требование о тесте на наркотики необоснованным, чтобы снять с себя подозрения, я сегодня прошла этот тест», — цитируют Марин местные СМИ.



Поводом для скандала, в центре которого оказалась Санна Марин, стали опубликованные ранее в соцсетях видео с вечеринки с ее участием, на которых она активно танцует в компании друзей. СМИ писали, что на одной из записей якобы было произнесено слово, которое может обозначать наркотики.

