Финский премьер проверилась на наркотики после видео с вечеринки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что сдала тест на наркотики. Результат придет примерно через неделю, и о нем сообщат журналистам.
«В последние дни прозвучали довольно серьезные обвинения в том, что я употребляла наркотики. Я нахожу эти обвинения очень серьезными. Хотя я считаю требование о тесте на наркотики необоснованным, чтобы снять с себя подозрения, я сегодня прошла этот тест», — цитируют Марин местные СМИ.
Поводом для скандала, в центре которого оказалась Санна Марин, стали опубликованные ранее в соцсетях видео с вечеринки с ее участием, на которых она активно танцует в компании друзей. СМИ писали, что на одной из записей якобы было произнесено слово, которое может обозначать наркотики.
По словам политика, она пила легкий алкоголь, танцевала, пела и веселилась, но наркотиков не употребляла, в чем ее заподозрили некоторые пользователи.
Лидер оппозиционной партии «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат от партии «Центр» Микко Кярня потребовали, чтобы Марин прошла тест на наркотики. Премьер ответила, что скрывать ей нечего, и согласилась.