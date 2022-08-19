    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 30

    2 м/с, южн

    767мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd59.96eur60.9
    Цены на шенген растутКуда пойти на выходныхЖарко и точкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Финский премьер проверилась на наркотики после видео с вечеринки

    2060
    7 комментариев

    Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что сдала тест на наркотики. Результат придет примерно через неделю, и о нем сообщат журналистам.

    «В последние дни прозвучали довольно серьезные обвинения в том, что я употребляла наркотики. Я нахожу эти обвинения очень серьезными. Хотя я считаю требование о тесте на наркотики необоснованным, чтобы снять с себя подозрения, я сегодня прошла этот тест», — цитируют Марин местные СМИ.

    Поводом для скандала, в центре которого оказалась Санна Марин, стали опубликованные ранее в соцсетях видео с вечеринки с ее участием, на которых она активно танцует в компании друзей. СМИ писали, что на одной из записей якобы было произнесено слово, которое может обозначать наркотики.

    По словам политика, она пила легкий алкоголь, танцевала, пела и веселилась, но наркотиков не употребляла, в чем ее заподозрили некоторые пользователи.

    Лидер оппозиционной партии «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат от партии «Центр» Микко Кярня потребовали, чтобы Марин прошла тест на наркотики. Премьер ответила, что скрывать ей нечего, и согласилась.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close