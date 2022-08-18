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    «Обычные люди с обычной жизнью». В Сеть утекли видео с вечеринки финского премьера, но ей не стыдно

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    16 комментариев

    Финский премьер-министр Санна Марин столкнулась с осуждением из-за видео с вечеринки, которое попало в Сеть. Виноватой она себя не считает — говорит, что ничего незаконного не делала.

    На видео политик активно танцует в компании друзей. По словам Марин, она видела, что идет съемка, но не ожидала, что ролик окажется в соцсетях.

    «Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста», — цитируют 36-летнюю Марин финские СМИ.

    По словам политика, она пила легкий алкоголь, танцевала, пела и веселилась, но наркотиков не употребляла и не видела, чтобы это делал кто-то другой. В употреблении ее заподозрили некоторые пользователи. Отмечается, что вместе с Марин веселились финские знаменитости: член парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, стилист Веса Сильвер и другие.

    Самый молодой премьер в мире не раз сталкивалась с общественной критикой. В декабре в Финляндии разразился скандал из-за того, что она пошла в клуб, будучи зараженной коронавирусом, о чем узнала позднее.

    Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что необходимо ограничить туризм из России.

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    Комментарии 16

    MidNightWoodpecker18 Авг 2022 в 13:50
    Нет ли там рядом церкви или кирхи какой? Видео надо, на всякий случай, в СК отослать. Пусть возбудится.
    +2−1
    Alex52718 Авг 2022 в 13:46
    Я бы с удовольствием посмотрел вечеринку Путина, Мишустина и Лаврова)))) Хотя наверно без удовольствия)))
    +1−0
    Дядя Бо18 Авг 2022 в 13:39
    Незнакомых детей в живот не целует.
    +7−1
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