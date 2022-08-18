«Обычные люди с обычной жизнью». В Сеть утекли видео с вечеринки финского премьера, но ей не стыдно

Финский премьер-министр Санна Марин столкнулась с осуждением из-за видео с вечеринки, которое попало в Сеть. Виноватой она себя не считает — говорит, что ничего незаконного не делала.

На видео политик активно танцует в компании друзей. По словам Марин, она видела, что идет съемка, но не ожидала, что ролик окажется в соцсетях.



«Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста», — цитируют 36-летнюю Марин финские СМИ.

