«Обычные люди с обычной жизнью». В Сеть утекли видео с вечеринки финского премьера, но ей не стыдно

Финский премьер-министр Санна Марин столкнулась с осуждением из-за видео с вечеринки, которое попало в Сеть. Виноватой она себя не считает — говорит, что ничего незаконного не делала.
На видео политик активно танцует в компании друзей. По словам Марин, она видела, что идет съемка, но не ожидала, что ролик окажется в соцсетях.
«Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста», — цитируют 36-летнюю Марин финские СМИ.
По словам политика, она пила легкий алкоголь, танцевала, пела и веселилась, но наркотиков не употребляла и не видела, чтобы это делал кто-то другой. В употреблении ее заподозрили некоторые пользователи. Отмечается, что вместе с Марин веселились финские знаменитости: член парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, стилист Веса Сильвер и другие.
Самый молодой премьер в мире не раз сталкивалась с общественной критикой. В декабре в Финляндии разразился скандал из-за того, что она пошла в клуб, будучи зараженной коронавирусом, о чем узнала позднее.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что необходимо ограничить туризм из России.