Всевидящее око на ресепшен. Почему отели и «миграционка» считают всех гостей

«Вы издеваетесь над нами? Моя спутница не сможет поселиться со мной в номере инкогнито?» — в прошедшие выходные громко возмущался гость на стойке ресепшен — Вот мой паспорт, банковская карточка. Я оплачиваю проживание. И принимаю все гарантии за сохранность номера. Что вам еще от нас нужно? Зачем вам ее документы?».

«В соответствии с действующим законодательством мы обязаны регистрировать всех гостей, прибывающих в отель, — иностранных и российских постояльцев, взрослых и детей. Всех без исключения. Перед вами табличка со ссылками на нормы законодательства. Мы не имеем права селить никого без документов»,— терпеливо объяснял администратор.

Ответ менеджера никак не устраивал гостя. Планы на вечер рушились на глазах. Мужчина схватил даму под руку. Пара спешно удалилась. Но через несколько минут гость всё же вернулся. Один.

«Я заселяюсь в отель», — твердо заявил он. — Но оплачивать буду лишь одноместное проживание». Администратор авторизовал банковскую карточку гостя. И взял его паспорт — для регистрационных действий. Гость получил свой электронный ключ от комнаты. И спешно удалился. Мужчина, конечно же, не остался в тот вечер один. Он поступил так, как действуют опытные постояльцы, не желающие «светить» своих спутниц. Такие гости — во избежание лишних вопросов со стороны персонала гостиниц — всегда селятся в одиночку. А наутро горничные обнаруживают в номере крепко спящих «сестер», «коллег». У взрослых мужчин иногда ночуют «дочки». К постояльцам преклонного возраста, бывало, приезжали даже «внучки». А один гость «спросонья вызывал к себе сиделку».

«Гость гостя — не наш гость. Иногда — наша головная боль. Но главное — не наша ответственность», — часто на тренингах в шутку объясняю я молодым сотрудникам. И это действительно так. Постояльцы не вникают в хитросплетения миграционных формальностей и требований законодательства. Большинство гостей убеждены в том, что гостиницы лезут не в свои дела из праздного любопытства. Или руководствуются малопонятными обычному гостю глупыми правилами и стандартами. Но это не так! За последние годы миграционное законодательство в России серьезно ужесточилось. А наказание для гостиниц за его нарушение стало невероятно дорогим. И всегда необратимым.

ФМС упразднили — ее функции передали МВД. Как это и было когда-то давно. Но у отельеров она всё равно «миграционная» или «миграционка».

Предстоящая проверка «миграционной» не только становится главной новостью в самом отеле, но и мгновенно разносится среди коллег-отельеров. И вселяет почти животный ужас во всё гостиничное сообщество в городе. И даже в регионе. Новостями с поля боя круглосуточно делятся между собой все отельеры. Ничто так не сплачивает коллег, как рейды «миграционной». И ожидание очередной «жертвы».

Гостиницы являются «миграционными агентами» — посредниками между постояльцами и миграционной службой — по регистрации и постановке на учет постояльцев. Непосредственно сам учет ведется большинством гостиниц в электронном виде. Он удобнее и гораздо быстрее бумажного. Но и позволяет миграционным органам легко фильтровать любые промахи и ошибки, автоматически отлавливая их на том конце. И выходить мгновенно с проверкой — иногда в сопровождении сотрудников полиции и прокуратуры. В большинстве туристических центров страны постановка иностранцев на миграционный учет и регистрация россиян по месту пребывания осуществляются посредством электронного обмена данными между гостиницей и миграционной службой — обязательно через уполномоченного провайдера, отвечающего за саму передачу данных и обслуживание программного обеспечения.

В небольших отелях, где электронный обмен слишком дорог или пока недоступен, действует старая система регистрации через почтовые отделения. Отель ежемесячно платит провайдеру за регистрацию каждого постояльца. Некоторые гостиницы включают стоимость регистрации в цену номера. Другие перекладывают ее на постояльцев.

Ведь для организации регистрационного учета гостиница идет на существенные расходы — приобретает оборудование и программное обеспечение, оплачивает провайдеру каждую регистрацию. А главное, организует работу отдельной службы и содержит целый штат сотрудников — специалистов по миграционному учету. И работает такая служба ежедневно, без выходных и праздников.

Сама процедура регистрации — многоступенчатая, трудоемкая и очень ответственная. Она осуществляется в онлайн-режиме. И требует от сотрудников огромной концентрации внимания. Ведь любая ошибка стоит гостинице огромных штрафов. Так, за каждое выявленное нарушение отель обязан заплатить штраф в размере восьмисот (!) тысяч рублей. А сразу несколько выявленных нарушений способны разорить небольшой отель. Справедливости ради нужно отметить, что сами проверяющие иногда идут навстречу отельерам. И в случае непреднамеренных или разовых ошибок оформляют «административку» на должностное лицо, а не на юридическое. Штраф в таком случае составляет всего сорок тысяч рублей за каждое нарушение. А сотруднику, взявшему на себя наказание, выписывают премию. Отлучение любого отеля от «кнопки» равносильно прекращению деятельности гостиницы. Ведь находиться на территории РФ без постановки на миграционный учет — это серьезное нарушение для любого иностранного гражданина. Это чревато штрафами и проблемами с правоохранительными органами и пограничной службой — при выезде из страны.

Перечень документов и сроки для постановки и снятия с учета граждан строго определены — не позднее 12:00 следующего дня с момента заезда. Или после выезда из гостиницы. Для постановки на миграционный учет иностранный гражданин обязан иметь национальный паспорт с действующей российской визой и миграционную карту. Иностранцы, путешествующие в Россию из стран с безвизовым посещением, только паспорт и миграционную карту. Отсутствие любого из этих документов или их недействительный срок обязательно оставят человека на улице. Россиян гостиницы начали регистрировать наравне с иностранцами семь лет назад. Наши соотечественники могут селиться в отели только по действующему общегражданскому, а не заграничному паспорту.