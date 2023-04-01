Предполагаемых участников перевозки 200 кг наркотиков арестовали в Петербурге. Вину они не признают

Колпинский районный суд Петербурга на два месяца заключил под стражу Дмитрия Антипова и Александра Маркова. Их обвиняют по уголовной статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.



Фигурантов задержали 30 марта в момент извлечения наркотиков «из скрытых полостей под обшивкой потолка контейнера, установленного на прицепе-контейнеровозе». Сообщалось, что запрещенку прятали в грузовике из-под фруктов. Полиция изъяла более 200 килограммов белого порошка из Латинской Америки, стоимость партии на черном рынке превышает 800 млн рублей.

