Банк России продлил ограничения на перевод денег за границу ещё на полгода

Банк России 30 марта объявил о продлении ограничений на перевод средств за рубеж до 30 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.



Пока действуют ограничения, россияне и физлица — резиденты из дружественных стран в течение месяца могут переводить на счета в зарубежных банках не больше одного миллиона долларов или эквивалентной суммы в другой валюте.



Продолжают действовать и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц можно перевести не больше 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу валют, действительному на дату операции.

