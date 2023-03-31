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    Банк России продлил ограничения на перевод денег за границу ещё на полгода

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    Банк России 30 марта объявил о продлении ограничений на перевод средств за рубеж до 30 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

    Пока действуют ограничения, россияне и физлица — резиденты из дружественных стран в течение месяца могут переводить на счета в зарубежных банках не больше одного миллиона долларов или эквивалентной суммы в другой валюте.

    Продолжают действовать и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц можно перевести не больше 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу валют, действительному на дату операции.

    Физические лица-нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за границу сумму в размере своей зарплаты. Это право предоставлено как представителям дружественных, так и недружественных стран, уточнили в ЦБ.

    Физлица — нерезиденты недружественных стран, не работающие в России, а также юрлица из таких стран по-прежнему не смогут переводить деньги за границу. Этот запрет не распространяется на иностранные компании, которые находятся под контролем российских физических и юридических лиц.

    Банки недружественных государств могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в иностранных кредитных организациях.

    Напомним, что ЦБ ограничил возможность перевода средств за границу в марте прошлого года. Сначала речь шла о том, что в месяц можно было отправить не больше 5 тысяч долларов. Однако позже условия смягчили.

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    Ограничения на перевод денег за рубежБанк РоссииВалютаДенежные переводы
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