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    Минобороны Финляндии ждет реакции России на вступление в НАТО

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    Россия может в ближайшее время отреагировать на вступление Финляндии в НАТО, заявил министр обороны Суоми Антти Кайкконен.

    «Я думаю, что Россия будет оценивать то, каким членом НАТО станет Финляндия, и в соответствии с этим будет, возможно, принимать контрмеры. Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время», — цитируют 31 марта Кайкконена финскские СМИ.

    Он также отметил, что по его мнению, «у России нет причин для беспокойства» и вступление Финляндии в альянс «продиктовано исключительно оборонительными соображениями».

    Также глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти страны «должны продолжать контролировать ситуацию в воздушном пространстве, на сухопутных и морских границах на предмет любых провокаций». Например, кибер или гибридных воздействий.

    Как писала «Фонтанка», Финляндия преодолела Венгрию и Турцию — обе страны ратифицировали вступление Суоми в НАТО.

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