Минобороны Финляндии ждет реакции России на вступление в НАТО

Россия может в ближайшее время отреагировать на вступление Финляндии в НАТО, заявил министр обороны Суоми Антти Кайкконен.



«Я думаю, что Россия будет оценивать то, каким членом НАТО станет Финляндия, и в соответствии с этим будет, возможно, принимать контрмеры. Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время», — цитируют 31 марта Кайкконена финскские СМИ.



Он также отметил, что по его мнению, «у России нет причин для беспокойства» и вступление Финляндии в альянс «продиктовано исключительно оборонительными соображениями».

