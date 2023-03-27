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    Парламент Венгрии одобрил членство Финляндии в НАТО

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    5 комментариев

    Парламент Венгрии ратифицировал присоединение Финляндии к НАТО. Голосование состоялось 27 марта.

    Bloomberg пишет, что при этом законодатели в Будапеште приостановили рассмотрение заявки Швеции.

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