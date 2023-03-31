Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции в ходе заседания 30 марта одобрил законопроект об утверждении протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.



Турецкий парламент был единственным, который до настоящего момента не ратифицировал заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Теперь же, после положительного решения законодательного органа Турции, Финляндия получила право стать полноправным членом НАТО.



Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара начинает процесс ратификации заявки Хельсинки, 17 марта. Он отметил, что Финляндия предприняла конкретные шаги, чтобы устранить обеспокоенность Турции в сфере безопасности. Тогда же Эрдоган заявил, что заявка Швеции пока не будет поддержана, поскольку страна не выдала террористов из списка, предоставленного ей турецкой стороной.

