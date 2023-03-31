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    Парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО

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    21 комментарий

    Парламент Турции в ходе заседания 30 марта одобрил законопроект об утверждении протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

    Турецкий парламент был единственным, который до настоящего момента не ратифицировал заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Теперь же, после положительного решения законодательного органа Турции, Финляндия получила право стать полноправным членом НАТО.

    Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара начинает процесс ратификации заявки Хельсинки, 17 марта. Он отметил, что Финляндия предприняла конкретные шаги, чтобы устранить обеспокоенность Турции в сфере безопасности. Тогда же Эрдоган заявил, что заявка Швеции пока не будет поддержана, поскольку страна не выдала террористов из списка, предоставленного ей турецкой стороной.

    В прошлом году Эрдоган заявил, что парламент Турции не станет рассматривать заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, пока те не выполнят взятые на себя обязательства. Речь шла, в частности, о выдаче людей, которых Анкара подозревает в терроризме.

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    ТурцияФинляндияНАТО
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    Комментарии 21

    Свободу Лёхе!31 Мар 2023 в 01:24
    Было желание, по-маинькому в туалет но, тут уж невозможно за это выпить, закусить и закурить, потом всё..)
    +0−0
    28034486931 Мар 2023 в 01:06
    Надо туркам ответку сделать: больше не увидят российских туристов на своих курортах, пусть сосут лапу.
    +0−0
    sektor731 Мар 2023 в 00:59
    Нормально.
    Гордый финский народ выбирал этого президента. Видимо другие были еще достойнее 😎.
    Раньше учения были войск Финляндии совместно с войсками НАТО. Теперь просто НАТО. Никто и звать никак. В серой массе растворили 5 миллионный народ. От ВВП 2-3% за крышевание США платить. Оружие у США покупать. Руководство НАТО содержать. Боролись финны за независимость . Доборолись.
    Для РФ ничего ровным счетом не поменялось.,
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