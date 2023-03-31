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    В Петербурге судили женщину-врача, из-за которой умерла 5-летняя девочка

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    Красносельский райсуд огласил приговор в отношении женщины-врача, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности. После неправильной установки катетеров скончалась маленькая девочка. Об этом 31 марта сообщает объединённая пресс-служба судов.

    Пятилетний ребёнок поступил в августе 2021 года. Мария Маркина, работавшая анестезиологом-реаниматологом, должна была поставить малышке медицинское приспособление под ключицей. Женщина ввела его глубже допустимого в вену сначала с левой, а потом с правой стороны. Здоровью пациентки был причинён тяжкий вред.

    В пресс-службе уточнили, что врач «не приняла во внимание и не оценила в должной мере результаты рентгенограммы органов грудной клетки девочки, сделанной после первого прокола, где была зафиксирована перфорация левой подключичной вены. Более того, она не обратилась за помощью с целью оценки результатов рентгенограммы после первого прокола, приступив к установке катетера справа в подключичную вену, также повторно нарушив технику введения катетера».

    Из-за неверных манипуляций маленькая пациентка скончалась в тот же день. Маркина признала свою вину только частично. По её словам, один из проколов мог случиться, когда девочке делали непрямой массаж сердца.

    «Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года с запретом заниматься врачебной деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи, сроком на два года», — говорится в сообщении.

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