В Петербурге судили женщину-врача, из-за которой умерла 5-летняя девочка

Красносельский райсуд огласил приговор в отношении женщины-врача, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности. После неправильной установки катетеров скончалась маленькая девочка. Об этом 31 марта сообщает объединённая пресс-служба судов.



Пятилетний ребёнок поступил в августе 2021 года. Мария Маркина, работавшая анестезиологом-реаниматологом, должна была поставить малышке медицинское приспособление под ключицей. Женщина ввела его глубже допустимого в вену сначала с левой, а потом с правой стороны. Здоровью пациентки был причинён тяжкий вред.

