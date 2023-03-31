Аргентина начала всё чаще отказывать россиянам в ВНЖ и продлении туристического пребывания

Аргентина начала всё чаще отказывать россиянам в продлении туристического пребывания в стране и в оформлении видов на жительство. Пока речь идет о нескольких десятках случаев, сообщил 31 марта РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России Георгий Полин.



На отказы со стороны миграционных властей жалуются в чатах проживающие в стране россияне или желающие приехать в страну. Чиновники выносят отрицательные решения туристам из России, отказывают в оформлении видов на жительство, отменяют ранее выданные и выносят предписания покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации.

