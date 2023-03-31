Аргентина начала всё чаще отказывать россиянам в ВНЖ и продлении туристического пребывания

Аргентина начала всё чаще отказывать россиянам в продлении туристического пребывания в стране и в оформлении видов на жительство. Пока речь идет о нескольких десятках случаев, сообщил 31 марта РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России Георгий Полин.
На отказы со стороны миграционных властей жалуются в чатах проживающие в стране россияне или желающие приехать в страну. Чиновники выносят отрицательные решения туристам из России, отказывают в оформлении видов на жительство, отменяют ранее выданные и выносят предписания покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации.
По словам Полина, миграционное управление Аргентины ссылается на двустороннее соглашение по визовым поездкам, согласно которому с российским загранпаспортом можно находиться в стране без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Для работы, бизнеса и путешествий сроком более трех месяцев необходимо получить визу. И здесь местные власти указывают на необходимость обратиться в консульство Аргентины.
Заведующий консульским отделом указал на противоречия. Он отметил, что законодательство страны позволяет сменить миграционный статус после въезда и, к примеру, въехать в качестве туриста, а потом оформить ВНЖ по учебе, работе, браку или рождению ребенка. Но с отказами пока сталкиваются только граждане России, в отличие от граждан других стран, имеющих безвизовый режим.
Также, добавил Полин, в случае если люди обращаются за визами в консульства или посольство в Москве, им отвечают, что «иммиграционная программа в Аргентину в настоящее время закрыта», при этом оформляются учебные и рабочие визы, а по остальным поводам рекомендуют въезжать в Аргентину в безвизовом порядке и оформляться в национальном управлении миграции.