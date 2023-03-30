В Петербурге многодетный отец арестован по делу об отмывании миллиардов на шоколаде и лимонаде

В Петербурге суд ужесточил меру пресечения предполагаемому подпольному финансисту. Уехав в родную Москву со списком запретов, обвиняемый в обнале миллиардов не выдержал разлуки с интернетом. Цифровой детокс обеспечат в «Крестах».



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов, 30 марта Куйбышевский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Данила Креславского. Ему вменяют незаконную банковскую деятельность — организованной группой и с особо крупным доходом.



Задержание 42-летнего мужчины стало итогом спецоперации с десятками обысков, которые проводила экономическая полиция вместе с УФСБ в Петербурге и Москве в середине ноября прошлого года.

