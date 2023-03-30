В Петербурге многодетный отец арестован по делу об отмывании миллиардов на шоколаде и лимонаде

В Петербурге суд ужесточил меру пресечения предполагаемому подпольному финансисту. Уехав в родную Москву со списком запретов, обвиняемый в обнале миллиардов не выдержал разлуки с интернетом. Цифровой детокс обеспечат в «Крестах».
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов, 30 марта Куйбышевский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Данила Креславского. Ему вменяют незаконную банковскую деятельность — организованной группой и с особо крупным доходом.
Задержание 42-летнего мужчины стало итогом спецоперации с десятками обысков, которые проводила экономическая полиция вместе с УФСБ в Петербурге и Москве в середине ноября прошлого года.
По данным полицейского следствия, Креславский — один из участников группы, организованной 45-летней петербурженкой. Теневые банковские услуги оказывали почти пять лет. Согласно материалам дела, через счета подконтрольных фирм и подряды на покупку шоколада, лимонада и прочих продуктов прошли порядка 2 миллиардов рублей. Преступники заработали на этом более 20,6 миллиона.
Расследование дела продолжается. Полиция ищет участников схемы в Москве, Тверской области и других регионах.
Предполагаемая «чёрная банкирша» в ноябре была отправлена под домашний арест. Креславского отпустили в Москву со списком запретов. Вне финансового подполья он занимается бизнесом. Дома его ждали жена и шестеро детей.
Вернуться к семье ему разрешили при условии отказа от интернета, телефона, связи с другими участниками дела. Из допустимого — четырёхчасовые прогулки и возможность принимать родных в столичной квартире.
Полицейское следствие Креславский разочаровал. Из материалов следует, что он успел созвониться с отцом, выйти в Сеть, посвятить в обстоятельства дела знакомую, которая вскоре получила статус свидетеля, и в электронных письмах договориться с ней о дальнейшем общении.
Обвиняемый и его защита против переезда в «Кресты» возражали. Креславский настаивал, что с отцом поговорить толком не вышло, ноутбуком пользовалась исключительно жена, и просил увеличить допустимую длительность прогулок. Судья в его благонадёжности на свободе усомнился и постановил взять под стражу в зале суда. В СИЗО фигуранта отправили до 29 мая.