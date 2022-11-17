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    В Петербурге суд избрал меру пресечения фигурантам дела об обнале миллиардов

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    Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения для Инны Романец и Даниила Креславского, которых задержали во вторник по обвинению в незаконной банковской деятельности. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщину отправили под домашний арест, мужчине избрали запрет определенных действий.

    По версии следствия, с января 2018 года по 15 ноября 2022 года на территории Петербурга и других субъектов РФ члены ОПГ Креславский, Романец и другие обналичили около 2 млрд рублей, получая 14,5% за услугу. Оперативники подсчитали, что компания заработала на своей нелегальной деятельности порядка 20,6 млн рублей.

    Об обысках и задержании Креславского и Романец «Фонтанка» сообщала ранее.

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