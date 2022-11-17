Спецоперация с десятками обысков прошла в Петербурге и Москве. В полиции — деловая женщина и 27 млн

Экономическая полиция Петербурга и региональное УФСБ обыскали две столицы, чтобы вывести из финансового подполья «чёрную банкиршу» и миллионы кэша. Об итогах масштабной спецоперации 17 ноября сообщает ГУ МВД по городу и области.

Обыски в Петербурге и Москве проходили 15 ноября. Силовики навестили тридцать адресов, заглянув в офисы коммерческих фирм и квартиры предполагаемых фигурантов. Изъяли технику, коллекцию банковских карт и телефонов, а также 27 миллионов рублей наличными.

Поводом стало уголовное дело о незаконной банковской деятельности (172 УК). По версии полицейского следствия, с января 2018 года преступная группа обналичила около 2 миллиардов рублей, получая 14,5 % за услугу.