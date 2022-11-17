Спецоперация с десятками обысков прошла в Петербурге и Москве. В полиции — деловая женщина и 27 млн

Экономическая полиция Петербурга и региональное УФСБ обыскали две столицы, чтобы вывести из финансового подполья «чёрную банкиршу» и миллионы кэша. Об итогах масштабной спецоперации 17 ноября сообщает ГУ МВД по городу и области.
Обыски в Петербурге и Москве проходили 15 ноября. Силовики навестили тридцать адресов, заглянув в офисы коммерческих фирм и квартиры предполагаемых фигурантов. Изъяли технику, коллекцию банковских карт и телефонов, а также 27 миллионов рублей наличными.
Поводом стало уголовное дело о незаконной банковской деятельности (172 УК). По версии полицейского следствия, с января 2018 года преступная группа обналичила около 2 миллиардов рублей, получая 14,5 % за услугу.
«В «серой» схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся в том числе в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Указанная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей», — рассказали в главке.
Процессуально задержаны 45-летняя петербурженка, которую считают одной из организаторов, и её предполагаемый сообщник — 42-летний житель Москвы, работавший в одной из аффилированных фирм. По оперативным данным, с ними работали более 20 человек, их ищут.