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    Из логотипа выкинуть можно, из рациона — нет. Роспотребнадзор призывает не отказываться от яиц

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    1 комментарий

    После новости о будущем ребрендинге МТС в Роспотребнадзоре решили напомнить о пользе куриных яиц. Имя компании ведомство не упоминало, но отсылка вполне понятна.

    «Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона — ни в коем случае», — говорится в публикации пресс-службы ведомства от 30 марта.

    Фото: Официальный телеграм-канал Роспотребнадзора.
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    Роспотребнадзор напоминает: чтобы не заразиться сальмонеллезом, яйца следует промывать теплой водой и варить не менее 10–15 минут. При готовке яичницы и омлета обжаривать их нужно с двух сторон, а еще не готовое блюдо пробовать не стоит. Также, отмечают в ведомстве, хранить яйца нужно в холодильнике: мытые — не больше 12 дней, диетические — до 7, а столовые — 8–25.

    Ранее в МТС заявили о ребрендинге, который коснется в том числе логотипа: оттуда уберут изображение яйца. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Официальный телеграм-канал Роспотребнадзора.

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    Комментарии 1

    triton197730 Мар 2023 в 17:44
    Ab ovo, если по-латыни)
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