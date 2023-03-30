Из логотипа выкинуть можно, из рациона — нет. Роспотребнадзор призывает не отказываться от яиц

После новости о будущем ребрендинге МТС в Роспотребнадзоре решили напомнить о пользе куриных яиц. Имя компании ведомство не упоминало, но отсылка вполне понятна.



«Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона — ни в коем случае», — говорится в публикации пресс-службы ведомства от 30 марта.

