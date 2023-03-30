Из логотипа выкинуть можно, из рациона — нет. Роспотребнадзор призывает не отказываться от яиц

После новости о будущем ребрендинге МТС в Роспотребнадзоре решили напомнить о пользе куриных яиц. Имя компании ведомство не упоминало, но отсылка вполне понятна.
«Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона — ни в коем случае», — говорится в публикации пресс-службы ведомства от 30 марта.
Роспотребнадзор напоминает: чтобы не заразиться сальмонеллезом, яйца следует промывать теплой водой и варить не менее 10–15 минут. При готовке яичницы и омлета обжаривать их нужно с двух сторон, а еще не готовое блюдо пробовать не стоит. Также, отмечают в ведомстве, хранить яйца нужно в холодильнике: мытые — не больше 12 дней, диетические — до 7, а столовые — 8–25.
Ранее в МТС заявили о ребрендинге, который коснется в том числе логотипа: оттуда уберут изображение яйца. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».