Перемены в МТС не ограничились новым логотипом

На разработку нового логотипа МТС , по словам президента компании Вячеслава Николаева, затратили от 20 до 30 миллионов рублей. Новый красный квадрат уже обсуждают в пабликах и социальных сетях. Первые впечатления профессионального сообщества: «ярко и интересно», «шрифт хороший, логотип узнаваемый».

Напомним, что это первый кардинальный ребрендинг МТС с 2006 года, когда цветные буквы на желтом прямоугольнике — сим-карте сменило привычное сейчас сочетание красного и белого: красный квадрат с белым яйцом и рядом такой же с белыми буквами МТС. Сейчас компания пошла дальше: логотип, как объяснила пресс-служба, стал фундаментом для визуальной системы, динамическим и гибким. В левом углу оставлено место для брендинга отдельных сервисов.

Перемены затрагивают не только лого: у бренда появляется новая архитектура, позиционирование, новый визуальный язык в целом, а также уникальная айдентика для отдельных продуктов.

«Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов.

Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри — для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью по отношению к материнскому бренду.