    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-з

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.98eur83.49

    Перемены в МТС не ограничились новым логотипом

    3182
    11 комментариев
    Фото: предоставлено пресс-службой МТС
    ПоделитьсяПоделиться

    На разработку нового логотипа МТС, по словам президента компании Вячеслава Николаева, затратили от 20 до 30 миллионов рублей. Новый красный квадрат уже обсуждают в пабликах и социальных сетях. Первые впечатления профессионального сообщества: «ярко и интересно», «шрифт хороший, логотип узнаваемый».

    Напомним, что это первый кардинальный ребрендинг МТС с 2006 года, когда цветные буквы на желтом прямоугольнике — сим-карте сменило привычное сейчас сочетание красного и белого: красный квадрат с белым яйцом и рядом такой же с белыми буквами МТС. Сейчас компания пошла дальше: логотип, как объяснила пресс-служба, стал фундаментом для визуальной системы, динамическим и гибким. В левом углу оставлено место для брендинга отдельных сервисов.

    Перемены затрагивают не только лого: у бренда появляется новая архитектура, позиционирование, новый визуальный язык в целом, а также уникальная айдентика для отдельных продуктов.

    «Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов.

    Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри — для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью по отношению к материнскому бренду.

    Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом», — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

    Фото: предоставлено пресс-службой МТС
    ПоделитьсяПоделиться

    В создании новой бренд-платформы МТС помогали агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики также работали агентства UtterDesign и ONY. Процесс внедрения нового оформления будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и сайты. Вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет — по мере износа старых конструкций.

    Фото: предоставлено пресс-службой МТС
    Фото: предоставлено пресс-службой МТС

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    AP-SPb30 Мар 2023 в 16:32
    "создании новой бренд-платформы МТС помогали агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики также работали агентства UtterDesign и ONY" - это из серии "у семи нянек МестамиТебяСлышно без логотипа"??? 😂
    +0−0
    Свободу Лёхе!30 Мар 2023 в 16:18
    симке 19 лет, пока работает, тариф был "супер-джинс", по-моему..)
    +0−0
    Peterburzhec30 Мар 2023 в 16:08
    Лучше бы качество связи улучшили!!! Собираюсь уходить от них к полосатым конкурентам!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close