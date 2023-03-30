Перемены в МТС не ограничились новым логотипом

На разработку нового логотипа МТС, по словам президента компании Вячеслава Николаева, затратили от 20 до 30 миллионов рублей. Новый красный квадрат уже обсуждают в пабликах и социальных сетях. Первые впечатления профессионального сообщества: «ярко и интересно», «шрифт хороший, логотип узнаваемый».
Напомним, что это первый кардинальный ребрендинг МТС с 2006 года, когда цветные буквы на желтом прямоугольнике — сим-карте сменило привычное сейчас сочетание красного и белого: красный квадрат с белым яйцом и рядом такой же с белыми буквами МТС. Сейчас компания пошла дальше: логотип, как объяснила пресс-служба, стал фундаментом для визуальной системы, динамическим и гибким. В левом углу оставлено место для брендинга отдельных сервисов.
Перемены затрагивают не только лого: у бренда появляется новая архитектура, позиционирование, новый визуальный язык в целом, а также уникальная айдентика для отдельных продуктов.
«Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов.
Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри — для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью по отношению к материнскому бренду.
Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом», — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.
В создании новой бренд-платформы МТС помогали агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики также работали агентства UtterDesign и ONY. Процесс внедрения нового оформления будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и сайты. Вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет — по мере износа старых конструкций.