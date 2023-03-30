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    Рекордный снегопад: под конец марта Петербургу намело больше снега, чем в декабре

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    2 комментария

    Пришедший в Петербург весенний снегопад поставил абсолютный рекорд этой зимы по количеству выпавшего за сутки снега. Об этом рассказал 30 марта председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко.

    За 29 марта в Петербурге намело почти 15 сантиметров снега, сообщил Пониделко на своей странице в «ВКонтакте». Прежний рекорд этой зимы — в 14 сантиметров — был в снежном декабре 2022 года. А ведь на минувшей неделе петербургские улицы уже начали активно мыть, местами даже с шампунем. Теперь же дорожным службам вновь приходится чистить улицы от снега: за прошедшие сутки на утилизацию вывезли почти 9 тысяч кубометров.

    В четверг, 30 марта, на уборку дорог вышли более 800 уборочных машин и свыше 1 000 дворников. Сегодня в Петербург пришел антициклон и подарил передышку от снега. Однако к вечеру и в ближайшие дни город присыпет снова.

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    Комментарии 2

    triton197730 Мар 2023 в 16:20
    Дед Мороз отыгрался за практически бесснежный Новый Год)
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 16:02
    Выводят колонны машин, и они катаются штук по десять друг за другом по одним и тем же маршрутам - имитируют бурную деятельность. Каждый раз у них, стоит снежком припорошить или дождику пройти, наступает ад и коллапс. Просто какие то коммунальные импотенты.
    +1−0
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