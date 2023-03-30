Рекордный снегопад: под конец марта Петербургу намело больше снега, чем в декабре

Пришедший в Петербург весенний снегопад поставил абсолютный рекорд этой зимы по количеству выпавшего за сутки снега. Об этом рассказал 30 марта председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко.



За 29 марта в Петербурге намело почти 15 сантиметров снега, сообщил Пониделко на своей странице в «ВКонтакте». Прежний рекорд этой зимы — в 14 сантиметров — был в снежном декабре 2022 года. А ведь на минувшей неделе петербургские улицы уже начали активно мыть, местами даже с шампунем. Теперь же дорожным службам вновь приходится чистить улицы от снега: за прошедшие сутки на утилизацию вывезли почти 9 тысяч кубометров.