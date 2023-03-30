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    Циклоны сжали с боков небольшой гребень антициклона. Но этого хватило для солнца в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Идеальное зимнее утро обеспечил Петербургу антициклон. Он небольшой, поэтому солнца будет немного. В ближайшие дни снова ожидается снег.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 марта в городе будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем переменный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6–7 градусов, а в окрестностях до минус 9, днем составит минус 1 — плюс 1 градус. На дорогах местами гололедица.

    «Фонтанка.ру»

    Погоду в регионе определяет небольшой промежуточный гребень антициклона, с востока и с запада сжатый облачными циклонами. В Ленобласти местами пройдёт небольшой снег, а в Петербурге он возможен ближе к вечеру. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на 31 марта снова будет холодно, минус 4–6 градусов, местами небольшой снег. Завтра во второй половине дня — снова небольшой, местами умеренный мокрый снег, переходящий в дождь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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