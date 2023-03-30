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    Красота в Петербурге — идеальная зима

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    8 комментариев

    В Петербурге утром 30 марта выдалась идеальная зимняя погода, причём довольно морозная. Солнечный рассвет начался по-весеннему рано.

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    По данным СЗ УГМС, в 7 часов утра в городе минус 7 градусов и ясное небо. На дорогах — сильная гололедица. Выпавший накануне снег по-прежнему украшает деревья и крыши. По Неве идёт лёд.

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    Как выглядит центр города прямо сейчас, смотрите в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

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    Напомним, вчера в Петербурге выпало около половины месячной нормы осадков. Это осложнило работу некоторых городских сервисов.

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    Комментарии 8

    Виталий Петров30 Мар 2023 в 09:10
    Какая зима то????
    Весна как бы…
    Где тепло обещанное?
    +0−0
    olla30 Мар 2023 в 09:02
    ура! Солнце!
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 08:53
    Да. Очень красиво. Правда когда приходится балансировать по катку на тротуаре и смотреть вверх на хищный, но красивый ряд весьма немаленьких сосулек, то времени на красоты как то не остается.
    +1−1
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