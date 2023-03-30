Красота в Петербурге — идеальная зима

В Петербурге утром 30 марта выдалась идеальная зимняя погода, причём довольно морозная. Солнечный рассвет начался по-весеннему рано.
По данным СЗ УГМС, в 7 часов утра в городе минус 7 градусов и ясное небо. На дорогах — сильная гололедица. Выпавший накануне снег по-прежнему украшает деревья и крыши. По Неве идёт лёд.
Как выглядит центр города прямо сейчас, смотрите в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».
Напомним, вчера в Петербурге выпало около половины месячной нормы осадков. Это осложнило работу некоторых городских сервисов.