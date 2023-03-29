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    Самокаты встали, доставки опоздали. Снегопад изменил режим работы городских сервисов в Петербурге

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Непогода заставила городские сервисы доставки и микромобильности скорректировать работу в Петербурге. Кикшеринги временно запретили аренду электросамокатов, а «Яндекс. Лавка» предупредила о задержках.

    В среду временно недоступны для аренды в Петербурге стали электросамокаты сервиса Whoosh. Как сообщили «Фонтанке» 29 марта в пресс-службе компании, город поставили «на паузу» из-за непогоды.

    Сейчас самокаты просто стоят на парковках, засыпанные снегом. Специалисты сервиса обещают позаботиться о самом транспорте и о прилегающей территории.

    «Команда сервиса ближайшие несколько дней будет работать в усиленном режиме, проверять порядок и расчищать парковки от снега, чтобы уборочная техника могла работать без помех, а под самокатами не оставалось сугробов. Со сложных участков, где такая уборка невозможна, самокаты вывозят в сервисный центр», — отметили в Whoosh.

    Самокаты Urent тоже исчезли с виртуальной карты в приложении сервиса. «Нам пришлось отключить сервис из-за плохой погоды», — сообщают в службе поддержки пользователей. Остальные кикшеринги пока не начали сезон работы в Петербурге.

    Кроме того, «Яндекс. Лавка» предупредила клиентов, что сегодня из-за снегопада курьеры с заказами могут задерживаться в пути.

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    За сутки в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков. Все самые свежие новости, связанные с погодой 29 марта, в том числе о ситуации на дорогах и уборке улиц, можно найти в онлайн-трансляции «Фонтанки».

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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    СнегопадВеснаКикшерингДоставкаПогода в Петербурге
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