Самокаты встали, доставки опоздали. Снегопад изменил режим работы городских сервисов в Петербурге

В среду временно недоступны для аренды в Петербурге стали электросамокаты сервиса Whoosh. Как сообщили «Фонтанке» 29 марта в пресс-службе компании, город поставили «на паузу» из-за непогоды.

Непогода заставила городские сервисы доставки и микромобильности скорректировать работу в Петербурге. Кикшеринги временно запретили аренду электросамокатов, а «Яндекс. Лавка» предупредила о задержках.

Сейчас самокаты просто стоят на парковках, засыпанные снегом. Специалисты сервиса обещают позаботиться о самом транспорте и о прилегающей территории.

«Команда сервиса ближайшие несколько дней будет работать в усиленном режиме, проверять порядок и расчищать парковки от снега, чтобы уборочная техника могла работать без помех, а под самокатами не оставалось сугробов. Со сложных участков, где такая уборка невозможна, самокаты вывозят в сервисный центр», — отметили в Whoosh.



Самокаты Urent тоже исчезли с виртуальной карты в приложении сервиса. «Нам пришлось отключить сервис из-за плохой погоды», — сообщают в службе поддержки пользователей. Остальные кикшеринги пока не начали сезон работы в Петербурге.

