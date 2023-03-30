Колесов: Мартовский снег подвинул рекордсменов, но долго он не проживёт

«Южные циклоны периодически поднимаются к Санкт-Петербургу и в третьей декаде марта и в первой декаде апреля, но очень большое количество осадков бывает не часто», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале .

За минувшие два дня в разных районах Петербурга выпало от 14 миллиметров снега в Кронштадте и Ломоносове (это 44 % от нормы марта), до 18 миллиметров в центре (51 % от нормы). Высота снежного покрова в городе утром 30 марта составила 18–21 сантиметр.

«И теперь можно провести анализ, как часто южные циклоны заваливают нас снегом. Про осадки в виде дождя сейчас говорить не будем, их тоже бывает очень много», — пишет синоптик.



Он рассматривает только сильные снегопады за последние 80 с лишним лет. Самый интенсивный зафиксирован в 1959 году. Снег шёл с 30 марта по 1 апреля, и снежный покров увеличился с 7 до 29 сантиметров. Нынешний снегопад идёт следом, на втором месте: снежный покров вырос с 0 до 18 сантиметров. Ему немного уступает март 1994 года, когда примерно такой же циклон 28–29 марта добавил 16 сантиметров снега. В 1995 году в конце марта выпало 10 сантиметров снега, а в 1969 и 2008 годах — 9.

