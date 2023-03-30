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    Колесов: Мартовский снег подвинул рекордсменов, но долго он не проживёт

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    4 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Во время подаренной антициклоном передышки 30 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов подводит итоги снегопада и вспоминает прошлогодние рекорды.

    «Южные циклоны периодически поднимаются к Санкт-Петербургу и в третьей декаде марта и в первой декаде апреля, но очень большое количество осадков бывает не часто», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.

    За минувшие два дня в разных районах Петербурга выпало от 14 миллиметров снега в Кронштадте и Ломоносове (это 44 % от нормы марта), до 18 миллиметров в центре (51 % от нормы). Высота снежного покрова в городе утром 30 марта составила 18–21 сантиметр.

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    «И теперь можно провести анализ, как часто южные циклоны заваливают нас снегом. Про осадки в виде дождя сейчас говорить не будем, их тоже бывает очень много», — пишет синоптик.

    Он рассматривает только сильные снегопады за последние 80 с лишним лет. Самый интенсивный зафиксирован в 1959 году. Снег шёл с 30 марта по 1 апреля, и снежный покров увеличился с 7 до 29 сантиметров. Нынешний снегопад идёт следом, на втором месте: снежный покров вырос с 0 до 18 сантиметров. Ему немного уступает март 1994 года, когда примерно такой же циклон 28–29 марта добавил 16 сантиметров снега. В 1995 году в конце марта выпало 10 сантиметров снега, а в 1969 и 2008 годах — 9.

    «Такие же выходы циклонов бывали и в апреле, но это отдельная тема разговора. Главное, что уже весна и такой снег долго лежать не сможет, солнце и тепло будет плавить всё», — резюмирует Колесов.

    Отметим, что снегопад возможен и сегодня, но небольшой. В прогнозе на ближайшие дни он тоже присутствует.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Виталий Петров30 Мар 2023 в 12:21
    Вот снега, дожди, ветра, метели, осадки одним словом- на СПБ, а жара и тепло где???
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