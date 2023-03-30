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    Полицейские получили ожоги в Новомосковске. Обвиняемый плеснул в них горящую жидкость

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    3 комментария

    В процессе задержания в городе Новомосковске (Тульская область) пострадали и нарушитель, и двое правоохранителей. Им пришлось стрелять. Об этом сообщает областная полиция в своих соцсетях.

    Утром 30 марта сотрудники МВД прибыли на улицу Генерала Белова, чтобы провести обыск у 62-летнего местного жителя, который проходит обвиняемым по уголовному делу. Мужчина не хотел пускать силовиков, он забаррикадировался в своей квартире и стал угрожать, что устроит пожар.

    Полицейские сами вскрыли дверь, но мужчина встречал их уже подготовленным. Он плеснул в них горящую жидкость, угрожая ножом, ушёл вглубь квартиры, открыл газ и попытался его поджечь. Полицейские решили стрелять. Пули попали в ногу и брюшную полость. Сами полицейские получили незначительные ожоги. Они на месте оказали первую помощь подозреваемому, а затем передали его медикам.

    «Пострадавших среди гражданских лиц нет. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 3

    Гость30 Мар 2023 в 14:00
    Такие "новости" можно штамповать каждые пять минут. Самое интересное не написали. По какой статье было возбуждено первое дело, где был выдан ордер на обыск? Будете ещё штамповать продолжение выдавая информацию в час по чайной ложке? Если пишите, то пишите как положено, иначе вас никто читать не будет и вы пойдете работать на завод грузчиками.
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 13:09
    оружие применено в нарушение ст. 23 Федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ.
    +1−0
    своих не бросаем30 Мар 2023 в 12:52
    за что? опять, имел наглость высказать своё мнение?
    +0−0
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