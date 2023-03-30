Полицейские получили ожоги в Новомосковске. Обвиняемый плеснул в них горящую жидкость

В процессе задержания в городе Новомосковске (Тульская область) пострадали и нарушитель, и двое правоохранителей. Им пришлось стрелять. Об этом сообщает областная полиция в своих соцсетях.



Утром 30 марта сотрудники МВД прибыли на улицу Генерала Белова, чтобы провести обыск у 62-летнего местного жителя, который проходит обвиняемым по уголовному делу. Мужчина не хотел пускать силовиков, он забаррикадировался в своей квартире и стал угрожать, что устроит пожар.



Полицейские сами вскрыли дверь, но мужчина встречал их уже подготовленным. Он плеснул в них горящую жидкость, угрожая ножом, ушёл вглубь квартиры, открыл газ и попытался его поджечь. Полицейские решили стрелять. Пули попали в ногу и брюшную полость. Сами полицейские получили незначительные ожоги. Они на месте оказали первую помощь подозреваемому, а затем передали его медикам.

