Древопад в разгаре. Метят в машины

Деревья в Петербурге не выдерживают тяжести мартовского снега. За ночь 30 марта в соцсетях появилось сразу несколько сообщений очевидцев о сломанных ветвях и стволах.
На улице Руднева, у дома 19, корпус 1, дерево упало на «Фольксваген», рассказывают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
На улице Белышева легковой автомобиль получил сразу два удара от одного дерева, сообщают в группе.
Во дворе дома 6 по Новосибирской улице ещё днём переломился ствол, вечером картина не изменилась, пишет очевидец.
Напомним, вчера в Петербурге выпало около половины месячной нормы осадков. Это осложнило работу некоторых городских сервисов.