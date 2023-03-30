Древопад в разгаре. Метят в машины

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    Деревья в Петербурге не выдерживают тяжести мартовского снега. За ночь 30 марта в соцсетях появилось сразу несколько сообщений очевидцев о сломанных ветвях и стволах.

    На улице Руднева, у дома 19, корпус 1, дерево упало на «Фольксваген», рассказывают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    На улице Белышева легковой автомобиль получил сразу два удара от одного дерева, сообщают в группе.

    Во дворе дома 6 по Новосибирской улице ещё днём переломился ствол, вечером картина не изменилась, пишет очевидец.

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    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Напомним, вчера в Петербурге выпало около половины месячной нормы осадков. Это осложнило работу некоторых городских сервисов.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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