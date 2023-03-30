Древопад в разгаре. Метят в машины

Деревья в Петербурге не выдерживают тяжести мартовского снега. За ночь 30 марта в соцсетях появилось сразу несколько сообщений очевидцев о сломанных ветвях и стволах.



На улице Руднева, у дома 19, корпус 1, дерево упало на «Фольксваген», рассказывают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

