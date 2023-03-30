В Москве хирурги спасли девочку, проглотившую 12 магнитных шариков от конструктора

Девочку, проглотившую сразу 12 магнитных шариков от конструктора, спасли врачи детской больницы имени Сперанского в Москве. Инородные тела привели к перфорации кишечника. Подробности 30 марта сообщает пресс-служба столичного Депздрава.



Родители малышки обратились на прием в поликлинику, поскольку у дочери была сильная рвота. Рентгеновский снимок показал инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Ребенка срочно госпитализировали и сделали экстренную операцию.



По словам хирурга, в организме девочки магнитные шарики стали притягиваться друг к другу и зажимать петли тонкой кишки в разных местах, что вызвало непроходимость. Также из-за них образовалась перфорация кишечника, хирургам пришлось ушить девять отверстий в стенках.

