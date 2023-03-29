Кота по имени Хан спасли из-под завалов через 49 дней после землетрясения в Турции

В турецком городе Мараш из-под завалов, оставшихся после землетрясения, достали живого кота. Он 49 дней провел в ловушке после обрушения 11-этажного дома.



О чудесном спасении 29 марта сообщает издание Bianet. Хозяйка двухлетнего британского кота по имени Хан и ее дочь покинули здание 6 февраля — после первого землетрясения. Второе случилось в тот же вечер, дом не выдержал, и питомец оказался заблокирован под завалами.

Хозяйка около сорока дней провела возле рухнувшего дома, пытаясь найти Хана, но не смогла. Кота спас владелец здания, пытаясь вытащить из-под руин кухонную технику, и передал женщине.