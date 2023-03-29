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    Кота по имени Хан спасли из-под завалов через 49 дней после землетрясения в Турции

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    2 комментария

    В турецком городе Мараш из-под завалов, оставшихся после землетрясения, достали живого кота. Он 49 дней провел в ловушке после обрушения 11-этажного дома.

    О чудесном спасении 29 марта сообщает издание Bianet. Хозяйка двухлетнего британского кота по имени Хан и ее дочь покинули здание 6 февраля — после первого землетрясения. Второе случилось в тот же вечер, дом не выдержал, и питомец оказался заблокирован под завалами.

    Хозяйка около сорока дней провела возле рухнувшего дома, пытаясь найти Хана, но не смогла. Кота спас владелец здания, пытаясь вытащить из-под руин кухонную технику, и передал женщине.

    «До последнего момента я никогда не теряла надежды. Хан всегда спал со мной», — рассказала хозяйка животного, назвав произошедшее чудом. Сейчас Хан на лечении: у него сломана лапа, и к тому же он сильно обезвожен.

    Это не первый случай, когда спустя немалое количество времени после землетрясения в Турции находили живых животных под завалами. Помимо кошек и собак из-под обломков спустя 21 день после катастрофы достали лошадь.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. В провинции Хатай 20 февраля зафиксировали два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. Ещё одно смертоносное землетрясение, магнитудой 5,6, случилось 27 февраля в Малатье. По последним данным, в Турции погибло более 50 тысяч человек, в Сирии — больше 8 тысяч.

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    Комментарии 2

    Гость29 Мар 2023 в 19:30
    Всегда есть место чуду.
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