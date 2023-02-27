Кота спасли из-под завалов в Турции спустя 20 дней. Хозяин тоже жив, но уже далеко

Кот, спасенный в Малатье на 20-й день после землетрясения в Кахраманмараше, вернётся к хозяину. Чудесную историю спасения рассказывает 27 февраля TRT Haber.
Животное извлекли из-под обломков трехэтажного дома в субботу, 25 февраля, и доставили в приют. Ветеринары начали лечение, и ему стало лучше. Спасатели уже связались с хозяином кота, который уехал в Измир, потому что его дом был поврежден в результате землетрясения.
Для спасения животных из-под обломков сформирована специальная команда. «Каждое спасенное животное дает нам надежду», — говорит президент сельскохозяйственной службы столичного муниципалитета Малатьи Мехмет Ханифи Акар.
Землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7 балла произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два новых подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4 балла. Число погибших превысило 45 тысяч человек. 27 февраля в Малатье случилось землетрясение магнитудой 5,6, есть как минимум один погибший и 69 пострадавших.