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    Виталий Хоценко, возглавлявший правительство ДНР, назначен врио губернатора Омской области

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    Владимир Путин принял отставку Александра Буркова с должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Виталия Хоценко, который ранее был председателем правительства ДНР. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Кремля.

    В указе о назначении Хоценко отмечается, что он будет руководить регионом до того момента, когда в должность вступит избранный в ходе голосования губернатор.

    Сегодня Путин в режиме видеоконференции уже провёл встречу с Хоценко, во время которой расспросил его об экономической ситуации в Донецкой народной республике. Хоценко рассказал о результатах восстановительных работы в Мариуполе и других городах, а также сообщил о подготовке программы социально-экономического развития региона до 2030 года, которая, как ожидается, в ближайшее время будет принята.

    Александр Бурков руководил Омской областью с 2018 года. В своём телеграм-канале он сегодня написал, что переходит на новое место работы и остаётся в команде Владимира Путина.

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