Виталий Хоценко, возглавлявший правительство ДНР, назначен врио губернатора Омской области

Владимир Путин принял отставку Александра Буркова с должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Виталия Хоценко, который ранее был председателем правительства ДНР. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Кремля.



В указе о назначении Хоценко отмечается, что он будет руководить регионом до того момента, когда в должность вступит избранный в ходе голосования губернатор.



Сегодня Путин в режиме видеоконференции уже провёл встречу с Хоценко, во время которой расспросил его об экономической ситуации в Донецкой народной республике. Хоценко рассказал о результатах восстановительных работы в Мариуполе и других городах, а также сообщил о подготовке программы социально-экономического развития региона до 2030 года, которая, как ожидается, в ближайшее время будет принята.

