Многодетным семьям в Петербурге добавят еще одно парковочное разрешение

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Кириллу Полякову увеличить количество парковочных разрешений для семей с четырьмя и более детьми. Рассматривают также возможность ввести поминутную оплату и позволить получать разрешение жителям соседних улиц.



Многодетным семьям, в которых воспитываются четверо и более детей, разрешат оформить два парковочных разрешения на две машины в семье, сообщает 29 марта пресс-служба администрации. Сейчас можно получить только одно разрешение на один автомобиль. Ввести изменения планируют во втором квартале 2023 года.