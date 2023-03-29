Многодетным семьям в Петербурге добавят еще одно парковочное разрешение

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Кириллу Полякову увеличить количество парковочных разрешений для семей с четырьмя и более детьми. Рассматривают также возможность ввести поминутную оплату и позволить получать разрешение жителям соседних улиц.
Многодетным семьям, в которых воспитываются четверо и более детей, разрешат оформить два парковочных разрешения на две машины в семье, сообщает 29 марта пресс-служба администрации. Сейчас можно получить только одно разрешение на один автомобиль. Ввести изменения планируют во втором квартале 2023 года.
Помимо этого в Смольном прорабатывают техническую возможность введения поминутной оплаты парковки в Петербурге для нерезидентов. Также чиновники рассматривают вопрос о предоставлении права получать парковочное разрешение жителям улиц, не входящих в адресный перечень платных парковок, — сейчас для оформления документа улица обязана там присутствовать.
Напомним, что с 1 июля зона платной парковки появится в Петроградском районе, «Фонтанка» писала, что будет заниматься ее подготовкой. А с 1 октября платная парковка заработает в Василеостровском районе, но только в исторической части — до Наличной улицы. Оформлять парковочные разрешения начнут за два месяца до открытия платных зон.