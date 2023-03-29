Следствие развенчало сказку о гибели петербурженки от падения на бутылку

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после обнаружения трупа 61-летней петербурженки в квартире на улице Руднева. Подруга погибшей рассказала оперативникам историю о том, как ее гостья напилась, разбила бутылку и упала на осколки, но опытные сотрудники полиции в эту сказку не очень-то поверили. С места забрали нож, 42-летнюю женщину и ее сожителя забрали в отдел.



Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, следствию удалось установить, что задержанная во время алкогольных возлияний нанесла несколько ножевых ударов в область голени своей гостьи, от чего та скончалась.