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    Следствие развенчало сказку о гибели петербурженки от падения на бутылку

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    Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после обнаружения трупа 61-летней петербурженки в квартире на улице Руднева. Подруга погибшей рассказала оперативникам историю о том, как ее гостья напилась, разбила бутылку и упала на осколки, но опытные сотрудники полиции в эту сказку не очень-то поверили. С места забрали нож, 42-летнюю женщину и ее сожителя забрали в отдел.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, следствию удалось установить, что задержанная во время алкогольных возлияний нанесла несколько ножевых ударов в область голени своей гостьи, от чего та скончалась.

    Женщину поместили в ИВС до избрания меры пресечения.

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