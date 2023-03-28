Петербурженка умерла, упав на бутылку

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 61-летней женщины. Ее смерть накануне вечером констатировали прибывшие в квартиру на Руднева медики. На голени покойной была резаная рана.



Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, проживающая в квартире пара рассказала, что днем они со знакомой выпивали. Последняя была сильно пьяна, уронила на пол бутылку и разбила, а после упала на осколки, серьезно порезавшись. Рану перемотали и продолжили пить. Скорую вызвали, когда гостье стало совсем плохо. До прибытия медиков она умерла.



Труп направлен в морг для установления причины смерти, с места на всякий случай изъяли нож в чехле. Гостеприимные жильцы квартиры помещены в камеру.

