Россия отменит роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией

Россия планирует отменить международный роуминг с членами Евразийского экономического союза — Казахстаном, Арменией и Киргизией. Об этом 29 марта сообщают «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу ЕЭК, который направили мобильным операторам и Министерству экономики России две недели назад.



Комиссия просит операторов в течение месяца направить данные о числе абонентов, объеме услуг и тарифах с января 2020 по декабрь 2022 года. Также операторы обязаны сообщить о доходах. Приложением к документу стала дорожная карта отмены роуминга в ЕАЭС. До конца 2024 года компании должны разработать правила использования «справедливых тарифов», которые начнут работать в начале 2025 года.