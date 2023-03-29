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    Россия отменит роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией

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    Россия планирует отменить международный роуминг с членами Евразийского экономического союза — Казахстаном, Арменией и Киргизией. Об этом 29 марта сообщают «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу ЕЭК, который направили мобильным операторам и Министерству экономики России две недели назад.

    Комиссия просит операторов в течение месяца направить данные о числе абонентов, объеме услуг и тарифах с января 2020 по декабрь 2022 года. Также операторы обязаны сообщить о доходах. Приложением к документу стала дорожная карта отмены роуминга в ЕАЭС. До конца 2024 года компании должны разработать правила использования «справедливых тарифов», которые начнут работать в начале 2025 года.

    Роуминг с Белоруссией был отменен в 2021 году, однако эксперты сообщили «Ведомостям», что операторы придумали другой выход и начали вводить ежедневные лимиты на минуты.

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