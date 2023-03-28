Зимнее очарование в конце марта. Посмотрите, как Петербург засыпало снегом

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. В ночь на 29 марта в городе ждут сильный снегопад и обледенение. Снег начал идти сегодня во второй половине дня и снова придал улицам зимний вид.
Завтра утром, по данным Росгидрометцентра, неблагоприятная погода сохранится — до полудня ждут налипание мокрого снега. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.
Обильный снегопад в условиях, когда водоемы уже освобождаются от ледового покрова, может способствовать появлению причудливых узоров из снега, попавшего в воду. Приглядеться повнимательнее к рекам и каналам посоветовал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.