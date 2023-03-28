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    Зимнее очарование в конце марта. Посмотрите, как Петербург засыпало снегом

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    3 комментария

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. В ночь на 29 марта в городе ждут сильный снегопад и обледенение. Снег начал идти сегодня во второй половине дня и снова придал улицам зимний вид.

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    Завтра утром, по данным Росгидрометцентра, неблагоприятная погода сохранится — до полудня ждут налипание мокрого снега. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.

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    Обильный снегопад в условиях, когда водоемы уже освобождаются от ледового покрова, может способствовать появлению причудливых узоров из снега, попавшего в воду. Приглядеться повнимательнее к рекам и каналам посоветовал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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    Комментарии 3

    Виталий Петров28 Мар 2023 в 21:00
    Какое очарование то???
    Ф- вы специально смакуете???
    Надеюсь апрель отыграет все позиции…
    Жду там температуру не менее +15 каждый день
    +0−0
    Николaй28 Мар 2023 в 20:51
    В конце марта - это уже зимнее разочарование! Какое уж тут очарование у снежного апреля...
    +1−1
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