Как устроен современный дискаунтер и почему там дешевле

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чтобы выяснить, откуда берутся низкие цены на привычные товары и нет ли тут какого-то подвоха, мы отправились в один из петербургских магазинов «Моя Цена», входящих в известную федеральную сеть.

Дискаунтер с желтой вывеской расположился в новом жилом доме на Васильевском острове. Конкуренция в микрорайоне довольно высокая, но это совершенно не мешает магазину привлекать покупателей — и вот почему.

Три секрета экономии

Мы все хотим тратить деньги рационально: приобретать только качественное, не платить лишнего, совершать покупки самым простым и удобным способом. И дискаунтеры становятся важным элементом умного шопинга. Их миссия — предложить нам основные продукты и товары по ценам ниже, чем в привычных магазинах «у дома» или крупных супермаркетах. Но как им это удается?

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Секрет №1 — базовый ассортимент. Это не означает отсутствия выбора: просто вместо десяти вариантов, допустим, консервированной кукурузы, покупатели могут купить два. Товары проходят тщательный «кастинг»: на полки магазина попадают только те, которые могут похвастаться одновременно привлекательной стоимостью и высоким качеством.

Ассортимент постоянно совершенствуется — за это отвечает особая служба, вооруженная специальной компьютерной программой. Идет непрерывный анализ продаж: товары, которые не пользуются спросом, заменяются на более удачные аналоги из той же категории.

В магазине на Васильевском покупатели чаще всего выбирают самые базовые продукты: фрукты, овощи, охлажденная курица, хлеб, яйца. Средний чек здесь составляет всего 290 рублей.*

Секрет №2 — отсутствие наценки за маркетинг. Чтобы сделать товар узнаваемым, производитель тратится на рекламные ролики по телевизору, баннеры в интернете, билборды на улицах города — и часть этих расходов включает в цену. В дискаунтере же можно найти продукты популярных марок дешевле, чем в обычных магазинах, а также менее известные бренды, позволяющие уменьшить нагрузку на семейный бюджет.

Еще один способ избавить покупателей от переплаты за рекламу — собственные торговые марки (СТМ). В магазине на Васильевском мы нашли сразу три: «Моя Цена», «Магнит» и «Магнит Свежесть».

По словам представителя сети, в итоге цены в дискаунтерах примерно на 20% ниже, чем в сетях формата «у дома», а по некоторым категориям снижение доходит до 40%.



Томаты черри «Магнит Свежесть» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Секрет №3 — уменьшение собственной наценки. Чтобы этого добиться, сокращают затраты на поддержание работы торговой точки, но не в ущерб сервису. Здесь можно увидеть самых разных покупателей: молодежь, пенсионеров, офисных работников — и для всех важен хороший уровень обслуживания.

Дискаунтеры «Моя Цена» традиционно невелики по площади: тот, в котором мы побывали, занимает чуть меньше 200 кв.м. Небольшому магазину с базовым набором товаров требуется не так много сотрудников. В нашем случае, например, достаточно двух человек — администратора-товароведа и продавца. При этом покупателям всегда помогут найти то, что нужно, или воспользоваться кассой самообслуживания.



Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Эффективно работать небольшой команде позволяет отсутствие склада и упрощенная выкладка. Товар привозят малыми партиями и сразу перемещают в торговый зал — сотруднику не приходится сначала нести его на склад, а потом оттуда брать. Продукты ставят на полки прямо в коробках — для посетителей разницы нет, а экономия времени и сил персонала значительная.

Кстати, именно секрет №3 позволяет дискаунтеру предлагать не только менее раскрученные марки и СТМ, но и популярные бренды, которые обычно продаются дороже.



Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почему стоит попробовать?

Современные дискаунтеры не только помогают экономить, но делают ежедневный поход за покупками комфортным. По сути они работают как компактные магазины «у дома». Сюда удобно зайти после работы, чтобы быстро взять нужное и отправиться отдыхать. И не надо, как в супермаркете, долго гулять с тележкой.

Дискаунтер на Васильевском состоит из трех небольших залов. Обойти весь магазин можно всего за несколько минут. Это чистое и хорошо освещенное пространство, проходы между стеллажами широкие, и покупатели не мешают друг другу. Слишком высоких полок здесь нет: человеку среднего роста легко взять товар, стоящий на самом верху.

Товары логично сгруппированы. Чай и кофе — друг рядом с другом, конфеты — прямо напротив. Над холодильником с мясом и полуфабрикатами — приправы и соусы. Планировка дискаунтера как бы подсказывает покупателю положить в корзину то, что можно использовать с уже выбранным товаром.

Оплата также организована довольно удобно. В магазине на Васильевском работают сразу три кассы: одна — традиционная и еще две — самообслуживания. Они позволяют быстро расплатиться с помощью банковской карты и не стоять в очереди.

Дискаунтеры вокруг нас

Сегодня магазин сниженных цен — один из самых популярных форматов торговли и в России, и во всем мире. Поэтому федеральные сети активно развивают это направление. Уже работают более 700 дискаунтеров «Моя Цена» в 63 субъектах РФ, причем большинство — в городах с населением менее 100 000 человек.

Что касается Петербурга и Ленинградской области, здесь есть 17 магазинов «Моя Цена», а до конца 2023 года планируется открыть еще 15 торговых точек.

* Информация актуальна на дату публикации. АО «Тандер»

