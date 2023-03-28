Поворот с Колтушского шоссе на Голландскую улицу в Янино переехал подальше

Дорожники изменили схему движения во Всеволожском районе Ленобласти под Петербургом. Это сделано, чтобы облегчить работы по расширению дороги до КАД.

Поворот с Колтушского шоссе на Голландскую улицу, которая фактически является основной для застройки, перенесли немного дальше и сделали более плавным, рассказали 28 марта в дорожном комитете Ленобласти. На пересечении также установлен светофор.