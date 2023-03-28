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    Поворот с Колтушского шоссе на Голландскую улицу в Янино переехал подальше

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Дорожники изменили схему движения во Всеволожском районе Ленобласти под Петербургом. Это сделано, чтобы облегчить работы по расширению дороги до КАД.

    Поворот с Колтушского шоссе на Голландскую улицу, которая фактически является основной для застройки, перенесли немного дальше и сделали более плавным, рассказали 28 марта в дорожном комитете Ленобласти. На пересечении также установлен светофор.

    Схему движения изменили для упрощения строительства новой полосы шоссе в сторону КАД. Сейчас там делают каземат — укрепленную камеру для резервуара. На фото видно, как выглядит камера канализационно-насосной станции. «Пока там чисто и пахнет только холодной водой, которой в земле Янино хоть отбавляй», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo.

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    Колтушское шоссе является одной из самых загруженных региональных трасс Ленобласти и настоящим «бутылочным горлышком» на границе с Петербургом. Его реконструкция попала в число приоритетных проектов в плане развития дорожной сети агломерации двух регионов и ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ноябре там начали расширять новый участок, а вот так стройка выглядела с высоты в начале марта. Доделать участок шоссе через Янино до Суоранды планируют к концу лета 2024 года, а от Суоранды до перекрестка на Воейково — в 2027 году.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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