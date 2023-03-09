У Колтушского шоссе вырастает новая полоса — сверху это видно особенно хорошо

Началось обустройство насыпи еще для одной полосы движения на Колтушском шоссе в Янино — на участке от Голландской улицы к КАД. Для этого здесь убрали старую линию электроосвещения, и открылся новый фронт работ, сообщает 9 марта дорожный комитет Ленинградской области.

Колтушское шоссе — одна из наиболее загруженных региональных трасс Ленобласти. Это «бутылочное горлышко» на границе области и Петербурга. Его реконструкция, наряду со строительством развязки в Кудрово с Мурманским шоссе и обходом Мурино в створе Пискаревского проспекта, является одним из приоритетных в плане развития дорожной сети агломерации двух регионов. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Фонтанка» показывала, как в начале ноября там стали расширять новый участок. Полностью расширить первую половину Колтушского шоссе от КАДа через Янино до Суоранды планируется к концу лета 2024 года, а вторую половину от Суоранды до перекрестка на Воейково — в 2027 году. А в 2025 году должен появиться новый съезд с КАД у аэропорта Ржевка, который пройдет до перекрестка Колтушского и Южного шоссе.