    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, с-з

    746мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.55

    У Колтушского шоссе вырастает новая полоса — сверху это видно особенно хорошо

    4429
    3 комментария

    Началось обустройство насыпи еще для одной полосы движения на Колтушском шоссе в Янино — на участке от Голландской улицы к КАД. Для этого здесь убрали старую линию электроосвещения, и открылся новый фронт работ, сообщает 9 марта дорожный комитет Ленинградской области.

    ПоделитьсяПоделиться

    Вдоль шоссе продолжается монтаж ливневой канализации, которой прежде в поселке не было. Для осушения места используется технология иглофильтров. Их погружают в почву, и они удерживают грунтовые воды на одном уровне, что позволяет быстрее выполнять строительные работы.

    Колтушское шоссе — одна из наиболее загруженных региональных трасс Ленобласти. Это «бутылочное горлышко» на границе области и Петербурга. Его реконструкция, наряду со строительством развязки в Кудрово с Мурманским шоссе и обходом Мурино в створе Пискаревского проспекта, является одним из приоритетных в плане развития дорожной сети агломерации двух регионов. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Фонтанка» показывала, как в начале ноября там стали расширять новый участок. Полностью расширить первую половину Колтушского шоссе от КАДа через Янино до Суоранды планируется к концу лета 2024 года, а вторую половину от Суоранды до перекрестка на Воейково — в 2027 году. А в 2025 году должен появиться новый съезд с КАД у аэропорта Ржевка, который пройдет до перекрестка Колтушского и Южного шоссе.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДорогиРемонт дорогСтроительство дорогЛенинградская область
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close