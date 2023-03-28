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    Суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой*

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    Во Владивостоке девятый кассационный суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой* (признана Минюстом РФ иноагентом), которую обвиняли в распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Об этом адвокат Цветковой Александр Пиховкин рассказал 28 марта в своем телеграм-канале.

    «Дело направили на новое рассмотрение в Комсомольск-на-Амуре. Мотивированного решения пока нет, но можно понять, что речь о скрепах», — написал защитник.

    Напомним, что уголовное дело против девушки возбудили в ноябре 2019 года из-за рисунков в группе «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте». В паблике активистка выкладывала абстрактные изображения женского тела. О том, почему силовики обратили внимание на художницу, читайте в материале «Фонтанки».

    Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Цветкову летом 2022 года, в ноябре Хабаровский краевой суд оставил оправдательный приговор в силе. После этого Цветкова сообщила об отъезде из России.

    *Минюст РФ признал Цветкову иноагентом.

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