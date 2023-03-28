Во Владивостоке девятый кассационный суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой* (признана Минюстом РФ иноагентом), которую обвиняли в распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Об этом адвокат Цветковой Александр Пиховкин рассказал 28 марта в своем телеграм-канале.



«Дело направили на новое рассмотрение в Комсомольск-на-Амуре. Мотивированного решения пока нет, но можно понять, что речь о скрепах», — написал защитник.



Напомним, что уголовное дело против девушки возбудили в ноябре 2019 года из-за рисунков в группе «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте». В паблике активистка выкладывала абстрактные изображения женского тела. О том, почему силовики обратили внимание на художницу, читайте в материале «Фонтанки».

