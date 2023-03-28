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    Дело, возбужденное в отношении певца Витаса после конфликта с чиновником, прекратили

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    Полиция прекратила уголовное преследование в отношении Виталия Грачева — певца Витаса. Оно было возбуждено после конфликта в московском караоке-клубе, в ходе которого артист якобы распылил баллончик в лицо чиновнику.

    Дело прекратили в связи с примирением сторон, сообщает 28 марта ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Скандал произошел в октябре. Сообщалось, что пострадавший оказался сотрудником одного из федеральных министерств. Он написал против Витаса заявление, и тот стал фигурантом дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

    В 2018 году Витаса (Виталия Грачева) арестовали на восемь суток за стрельбу холостыми патронами у своего дома в Барвихе. В 2013-м знакомая артиста заявила, что он разбил окно в ее квартире, но затем отказалась от показаний. В 2012 году Витаса оштрафовали на 100 тысяч рублей за конфликт с полицейским после ДТП.

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