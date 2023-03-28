Дело, возбужденное в отношении певца Витаса после конфликта с чиновником, прекратили

Полиция прекратила уголовное преследование в отношении Виталия Грачева — певца Витаса. Оно было возбуждено после конфликта в московском караоке-клубе, в ходе которого артист якобы распылил баллончик в лицо чиновнику.



Дело прекратили в связи с примирением сторон, сообщает 28 марта ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Скандал произошел в октябре. Сообщалось, что пострадавший оказался сотрудником одного из федеральных министерств. Он написал против Витаса заявление, и тот стал фигурантом дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

