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    Гость московского караоке-клуба заявил, что певец Витас распылил ему в лицо газовый баллончик

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    2 комментария

    Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из караоке-клубов произошел конфликт с участием певца Витаса. Посетитель заявил, что артист распылил ему в лицо газовый баллончик.

    Речь идет о клубе на Садовой-Кудринской улице, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Заявитель сообщил, что конфликт произошел прошлым вечером, а после ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

    В 2018 году Витаса (Виталия Грачева) арестовали на восемь суток за стрельбу холостыми патронами у своего дома в Барвихе. В 2013-м знакомая артиста заявила, что он разбил окно в ее квартире, но затем отказалась от показаний. В 2012 году Витаса оштрафовали на 100 тысяч рублей за конфликт с полицейским после ДТП.

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    Комментарии 2

    28002526423 Окт 2022 в 22:46
    Д.о.б.р.ы.й д.е.нь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    Avs715323 Окт 2022 в 21:46
    Не Витас, а Киркоров. И не баллончик, а с ноги. И не распылил, а зарядил. А в остальном всё верно. Потому что в караоке-клуб надо приходить подготовленным! Да, ...
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