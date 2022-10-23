Гость московского караоке-клуба заявил, что певец Витас распылил ему в лицо газовый баллончик

Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из караоке-клубов произошел конфликт с участием певца Витаса. Посетитель заявил, что артист распылил ему в лицо газовый баллончик.



Речь идет о клубе на Садовой-Кудринской улице, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Заявитель сообщил, что конфликт произошел прошлым вечером, а после ему пришлось обратиться за медицинской помощью.