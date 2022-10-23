Гость московского караоке-клуба заявил, что певец Витас распылил ему в лицо газовый баллончик

Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из караоке-клубов произошел конфликт с участием певца Витаса. Посетитель заявил, что артист распылил ему в лицо газовый баллончик.
Речь идет о клубе на Садовой-Кудринской улице, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Заявитель сообщил, что конфликт произошел прошлым вечером, а после ему пришлось обратиться за медицинской помощью.
В 2018 году Витаса (Виталия Грачева) арестовали на восемь суток за стрельбу холостыми патронами у своего дома в Барвихе. В 2013-м знакомая артиста заявила, что он разбил окно в ее квартире, но затем отказалась от показаний. В 2012 году Витаса оштрафовали на 100 тысяч рублей за конфликт с полицейским после ДТП.