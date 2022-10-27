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    Певец Витас стал фигурантом уголовного дела после конфликта с чиновником

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    Виталий Грачев, более известный, как Витас, стал фигурантом уголовного дела после конфликта с чиновником в караоке-баре.

    Полиция, спустя четыре дня, квалифицировала его действия, как «умышленном причинении легкого вреда здоровью», сообщают 27 октября РИА «Новости».

    Певец не в первый раз оказывается инициатором конфликта. На этот раз, как писала «Фонтанка», вечером 22 октября Витас отдыха в одном из столичных караоке-баров. Он якобы дважды сделал замечание сидевшему за соседним столом шумному соседу, а потом распылил ему в лицо газ из баллончика. Пострадавший оказался сотрудником одного из федеральных министерств.

    На следующее утро он написал на певца заявление в полицию.

    В 2018 году Витаса (Виталия Грачева) арестовали на восемь суток за стрельбу холостыми патронами у своего дома в Барвихе. В 2013-м знакомая артиста заявила, что он разбил окно в ее квартире, но затем отказалась от показаний. В 2012 году Витаса оштрафовали на 100 тысяч рублей за конфликт с полицейским после ДТП.

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