Певец Витас стал фигурантом уголовного дела после конфликта с чиновником

Виталий Грачев, более известный, как Витас, стал фигурантом уголовного дела после конфликта с чиновником в караоке-баре.



Полиция, спустя четыре дня, квалифицировала его действия, как «умышленном причинении легкого вреда здоровью», сообщают 27 октября РИА «Новости».

Певец не в первый раз оказывается инициатором конфликта. На этот раз, как писала «Фонтанка», вечером 22 октября Витас отдыха в одном из столичных караоке-баров. Он якобы дважды сделал замечание сидевшему за соседним столом шумному соседу, а потом распылил ему в лицо газ из баллончика. Пострадавший оказался сотрудником одного из федеральных министерств.

